Galatasaray'a Antalya'da coşkulu karşılama! 2 taraftar gözaltına alındı
Galatasaray, sezonun ikinci yarı hazırlıkları kapsamında kamp için Antalya’ya geldi. Sarı-kırmızılı kafileyi çok sayıda taraftar karşılarken, Teknik Direktör Fatih Terim'e büyük ilgi gösterildi. Karşılamada 2 taraftar meşale yaktığı için polisler tarafından gözaltına alındı.
Sezonun ikinci yarı hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Galatasaray, ikinci etap çalışmaları için Antalya'ya indi. Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla saat 11.00'da Antalya Havalimanı’na iniş yapan sarı - kırmızılı kafileyi havalimanı çıkışında kalabalık bir taraftar grubu karşıladı.
Karşılamada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e yoğun ilgi gösterildi. Sarı - kırmızılı taraftarlar, tecrübeli teknik adama çiçek ve atkı takdim etti. Yoğun sevgi gösterisinin yaşandığı karşılamada, Terim güçlükle takım otobüsüne binebilirken, teknik heyet ve futbolcular emniyet eşliğinde kamp yapacağı otele doğru hareket etti.
Öte yandan polis, renkli sis dumanı yaktığını belirlediği 2 taraftar hakkında da işlem yaptı.
Galatasaraylı taraftarlar, karşılamada 'Zaferlerin büyüklüğü mücadelenin zorluğu ile ölçülür' yazılı pankartla 'Zorlu' görüşmesine göndermede bulundu.
(İHA)
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