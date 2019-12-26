Galatasaray'a 4 Ocak'ta 5 yeni yıldız katılıyor

Galatasaray, Saracchi ve Onyekuru transferlerini resmen açıklamasıyla beraber daha Aralık ayı bitmeden tam beş isimi kadrosuna katmış olacak.

Takıma geri dönecek olan Linnes, Emre Akbaba, kiralık gönderilen Diagne, yeniden kiralanacak Onyekuru ve yeni transfer Saracchi.

Sarı-kırmızılı yönetim, takımdan gönderilecek oyuncuların menajerleriyle de hafta içinde görüşmeler yapacak ve kendilerine takım bulmaları istenecek.

(Türkiye)