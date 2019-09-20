Galatasaray'a 35.9 milyon Euro'luk Devler Ligi geliri

AKŞAM

KULÜPLERİN bütçelerinde en büyük gelir kalemlerinden birini Şampiyonlar Ligi kazançları oluşturuyor. G.Saray da Devler Ligi’ne doğrudan katılma başarısı gösterdiği için 35 milyon euroluk geliri kasasına koymayı başarmıştı.

Sarı-Kırmızılılar, son Brugge deplasmanından aldıkları 1 puanla, kazancını 35.9 milyon euroya (227 milyon TL) çıkardı. Gruplarda elde edilen her galibiyet için ise kulüplere 2 milyon 700 bin euro ödeniyor. Çeyrek fi nale yükselen takımlar ise 10 milyon 500 bin euro daha kazanıyor. Şampiyonlar Ligi’ni birinci sırada tamamlayan takımın toplam kazancı ise 82 milyon 450 bin euroyu bulacak.