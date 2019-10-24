Galatasaray, Younes Belhanda ile yollarını ayırıyor!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Real Madrid'e 1-0 mağlup olurken geceye Younes Belhanda damga vurdu.

Maçta taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kalan ve ardından oyundan çıkarken tribünlere sözlü eylemde bulunan Belhanda için yeni bir iddia gündemde.

Sabah'ta yer alan habere göre, Real Madrid maçından sonra oyuncusuna sahip çıkan Fatih Terim, 2019'un Ocak ayında takımdan ayrılmasına izin vermediği Faslı oyuncu için bu kez ısrarcı olmayacak.

Yönetim, satmaya sıcak baktığı Younes Belhanda için oyuncunun menajeri William D'Avila ile temasa geçecek ve oyuncusu için kulüp bulması istenecek. Younes Belhanda'nın da Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

İddiaya göre Galatasaray, Faslı futbolcuya kadro dışı yaptırımı uygulamayacak ve Belhanda ilk yarının sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray ile 2020-21 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Younes Belhanda takımında üçüncü sezonunu geçiriyor. 29 yaşındaki futbolcu 2017 yazında Dinamo Kiev'den 8 milyon euro karşılığında transfer edildi.