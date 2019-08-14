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14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:05:44 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:14:05

Galatasaray yönetiminin "Olağanüstü seçim" kararı masaya yatırılacak

Mahkemeden Denetleme Kurulu’nun seçimi yönünde karar çıkması üzerine yönetim, bütün kurulları seçime götürmek için çalışma başlattı. 2 Eylül’e kadar Mustafa Cengiz yönetimi "Olaganüstü seçim" kararı açıklayabilir.

Genel Kurul’un aldığı ‘İbrasızlık’ kararına yönetimin mahkeme tarafından tedbir koydurmasıyla, seçim gündemden çıktı. Ancak mahkeme Denetleme Kurulu’nun seçime gitmesine de hükmetti. Dernekler Masası, seçime gidilmesi konusundaki yazı 2 Ağustos’ta Galatasaray yönetimine ulaştırdı. Yasaya göre; 2 Eylül’e kadar Sarı-Kırmızılı yönetimin Denetleme Kurulu seçimleri için tarih açıklaması gerekiyor. Ancak yönetim bu kuruldaki ağırlığını kaybetmemek için, seçimi genele taşıma niyetinde. Yani önümüzdeki günlerde Galatasaray’ın yönetiminin gündeminde ‘Olağanüstü seçim’ kararı ciddi şekilde masaya yatırılacak.
 
KARAR SÖZLÜ OLARAK ALINDI
 
Yönetim kulislerinden sızan bilgilere göre, şifahen seçim kararı alındı. Ancak 2 Eylül’e kadar yönetim konuyu net şekilde bir zemine oturtmak için çalışmaları sürdürüyor. Yönetim bu tarihe kadar yaşanacak gelişmeleri değerlendirecek ve bu konudaki net kararını verecek. Eğer 2 Eylül’e kadar seçim kararı alınırsa, bu tarihten sonra 45 gün içinde seçimin yapılması gerekiyor. Bu da Ekim ayının ortasına denk geliyor. Başkan Mustafa Cengiz’in yapılacak olası seçimde yönetimde bazı değişikliklere gitmesi de bekleniyor. Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Mahmut Recevik, Kaan Kançal’ın olağanüstü seçim projesinde önemli bir rol oynayacağı da belirtiliyor.
 
ALi DÜRÜST SICAK BAKMIYOR
 
Muhalefet, Mustafa Cengiz yönetiminin baskın seçim ihtimaline karşı yoğun bir çalışma içinde. Hatta bu konuda ilk başkanlık teklifi, TFF’deki görevinden ayrılan Ali Dürüst’e götürüldü. Ancak Dürüst, mevcut yönetimin karşısına aday olarak çıkmayı düşünmediğini nazik şekilde iletti. Muhalefetin bir diğer adayı Dursun Özbek’in ise kulüple olan alacak-verecek ilişkisi nedeniyle durumu net değil. Özbek’in bu süreçte mevcut yönetim tarafından aday çıkma ihtimaline karşılık bilinçli şekilde yıpratıldığı iddia ediliyor. Muhalefetin yıpranmamış, genç ve dinamik bir isim bulduğu ancak bunu sır gibi sakladığı da iddia ediliyor.  (Akşam-Orçun Özateş)

 

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