Galatasaray yönetimine mahkemeden müjde geldi

ALBAYRAK TEDBİR KARARI ALDIRDI

GALATASARAY’IN 23 Mart’ta yapılan mali genel kurulunda Mustafa Cengiz yönetimi idari açıdan ibra edilmemişti. Tüzük gereği seçime gidilmesi gerekirken, 2.Başkan Abdurrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay mevcut yönetimin görevine devam edilebilmesi için mahkemeye başvurarak idari tedbir kararı aldırmış ve seçim zorunluluğu ortadan kalkmıştı. Bu durum karşısında muhalif üyeler de mahkemeye giderek tedbir kararının kaldırılması yönünde başvuru yaptı.

MAHKEME DÜN GÖRÜLDÜ

YAPILAN başvuru sonrasında duruşma 13 Haziran’da görülecekti… Ancak mahkeme heyeti izinli olduğu için dava 11 Temmuz’a ertelendi. 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dün görülen davada Galatasaray Yönetimi lehine karar çıktı. Mahkeme ‘idari ibrasızlık’ kararına karşı verilen tedbir kararının devamına kararlaştırdı. G.Saray'da Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi seçime gitmeyecek. Ancak, tedbir kararı kaldırılmış olsaydı, Sarı-Kırmızılı kulüp bir ay içinde seçime gitmek zorunda kalacaktı.

TARAFTARDAN ’LİSECİ’LİĞE TEPKİ

GALATASARAY taraftar grubu UltrAslan, Mustafa Cengiz yönetimine dün Çağlayan Adliyesi önüne giderek destek verdi. Tezahüratlarla durumu protesto eden taraftarlar, “Galatasaray halkındır Lisenin değil”, “Milyonlarca ses 'Galatasaray halkın' diyor”, “Mekteb-i Sultani Onurumuzdur, liseci zihniyet sorunumuzdur” ve “Tüzük değişsin üyelik açılsın” ifadelerinin yazılı olduğu pankartlar açtı.

YÖNETİM GÖREVİNİN BAŞINDA

ÇAĞLAYAN Adliyesi’nde görüşen duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Avukat Ömer Faruk Kırbıyık, “Mahkeme tedbir itirazına ilişkin talepleri reddetti ve tedbirin devamına karar verdi. Bu bizim ve Galatasaray camiası için çok önemli oldu. Galatasaray yönetimi görevinin başındadır. Herhangi bir seçim gözükmemektedir. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Adaletin yerini bulacağını düşünüyoruz” dedi.