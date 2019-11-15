15 Kasım 2019 Cuma 10:00:08 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 10:03:50
Galatasaray yönetiminden Younes Belhanda'ya: Kendine takım bul
Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda için sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri 'kendine takım bul' talimatı verdi.
Performansı ile dökülen, Younes Belhanda taraftara ettiği küfür sonrasında da iyice gözden düştü.
Artık topun ağzındaki Faslı oyuncunun menajerini çağıran G.Saray yönetimi, 1 sezon daha kontratı olan ve yıllık 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret alan oyuncu için takım bulunmasını istedi.
Belhanda bu sezon oynadığı 10 karşılaşmada 2 gol 1 asistle oynadı.
(Sabah)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, soyunma odasına inerek Millileri kutladı
- Merih Demiral'dan tarihi müdahale! 'Hani derler ya; Vatanı kurtarır gibi...'
- UEFA soruşturma açacak mı? Portekiz, Pizzi'nin golünü asker selamı fotoğrafıyla anons etti
- Moldova'nın Türk teknik direktörü Engin Fırat, Fransa'ya ecel terleri döktürdü
- Milli takımımızda 9 futbolcu aday kadrodan çıkarıldı