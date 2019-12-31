31 Aralık 2019 Salı 10:24:38 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 10:25:54
Galatasaray yönetiminden Florya'ya iyi haber
ESKİ başkan Dursun Özbek’in alacakları nedeniyle koydurduğu haciz ve banka hesaplarının bloke altına alınması ile futbolcuların alacaklarını geciktiren G.Saray, bu sorunu çözdükten sonra Florya’ya da iyi haberi verdi.
Yönetim, 1.5 aylık alacakları biriken Sarı Kırmızılı takım ve teknik heyete yeni yıl öncesinde 60 milyon TL ödeme yapacak. Fatih Terim, bu gelişmeden dolayı mutlu oldu.
(Akşam)
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