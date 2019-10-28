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28 Ekim 2019 Pazartesi 10:33:39 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 10:37:30

Galatasaray yönetiminde Terim'e karşı sesler yükseliyor: Futbolcular onu umursamıyor

Gençlerbirliği maçından sonra kadroda değişime gideceğinin sinyallerini veren Fatih Terim'in aynı oyuncularla yola devam etmesi camiada şaşkınlık yaratıyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Dün akşam eksik Beşiktaş karşısında neredeyse pozisyona dahi giremeden maçı bitiren ve Süper Lig’de oynadığı 9 maçın 4’ünde gol bulamayan Galatasaray’da Fatih Terim’e karşı tepkiler oluşmaya başladı.

'HOCANIN SÖYLEDİKLERİ FARKLI YAPTIKLARI AYNI'

0-0 biten Gençlerbirliği maçından sonra takımda bazı tecrübeli futbolculara mesaj yollayan ve ‘Hata bende belki de formayı hak eden oyunculara vermeliydim’ diyerek camiaya değişim sinyalleri gönderen Fatih Terim’in kadroyu bozmadan yoluna devam etmesi herkesi şaşırtırken, tecrübeli teknik adamın Mariano, Marcao, Nagatomo, Belhanda, Feghouli ve Babel’den vazgeçmemesi taraftarları da isyan noktasına getirdi. Ankara deplasmanının ardından aba altından sopa gösterdiği öğrencilerinden herhangi birine ceza kesmediği görülen Terim’in aynı isimlerle Sivasspor, Real Madrid ve Beşiktaş maçlarını oynaması tartışma konusu yaratırken kulüp içerisinde bazı yöneticilerin Fatih Terim hakkında ‘Hoca yabancılara diş geçiremiyor, artık otoritesini gösteremiyor, futbolcuların da bu mesajları pek umursadığı yok’ görüşlerini yüksek sesle dillendirildiği ifade ediliyor.

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