Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru'ndan Halis Özkahya'ya sert tepki: Bu kafa ZORLU kafasıdır
Galatasaraylı yöneticiler, Çaykur Rizespor maçının ardından penaltılarının verilmediği iddiasıyla sert açıklamalar yaptı.
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın son dakikalarındaki konuşulan penaltı tartışmalarına, sarı-kırmızılı yönetim de katıldı.
"GALİBİYETİMİZ ÖNLENMİŞTİR!"
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın son dakikalarında yaşanan pozisyona sarı-kırmızılı camia tepki gösterdi.
"BU KAFA 'ZORLU' KAFASIDIR"
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru ise yaptığı paylaşımda "Attığımız golün iptali için VAR'a giderek kılı kırk yarıp iptal ettirenler, Emre'nin pozisyonundaki 'HALİS muhlis' penaltıyı görmezden gelip yok saymışlardır. Bu kafa ZORLU kafasıdır. Bizi yolumuzdan alıkoyamazsınız. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Trabzonspor, Ogenyi Onazi'nin sözleşmesini feshedildiğini açıkladı
- Guilherme'nin menajeri açıkladı: TFF'nin harcama limiti serbebiyle Beşiktaş'a transfer gerçekleşmedi
- Younes Belhanda, Schalke'nin radarında! Sezon sonuna kadar kiralık teklifi yaptılar
- Fenerbahçe'nin gündemindeki Mergim Berisha'nın menajeri İstanbul'a geldi!
- Mbaye Diagne, Galatasaray'a geri dönüyor