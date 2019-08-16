16 Ağustos 2019 Cuma 00:00:34 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 00:01:08
Galatasaray yıldızına kavuştu! Nzonzi İstanbul'da
Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi İstanbul'a geldi. Fransız yıldızı taşıyan uçak havaalanına iniş yaptı.
Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi İstanbul'a geldi. Fransız yıldızı taşıyan uçak havaalanına iniş yaptı.
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