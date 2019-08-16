  • Bist 100
    100.456
  • Dolar
    5,4940
  • Euro
    6,1476
  • Altın
    262,7529
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı kararıyla Basın İlan Kurumu Müdürü Yakup Karaca görevinden alındı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Basın İlan Kurumu Müdürü Yakup Karaca görevinden alındı
Pokemon serisine 600 bin lira Pokemon serisine 600 bin lira
Filistin Vakıflar Bakanlığından bölgede 'dini savaş' uyarısı Filistin Vakıflar Bakanlığından bölgede 'dini savaş' uyarısı
ABD'yi karıştıran tablo ABD'yi karıştıran tablo
2.5 milyonluk elmas dudak 2.5 milyonluk elmas dudak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin oyalama taktikleri geçerli olmayacaktır Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin oyalama taktikleri geçerli olmayacaktır
Kalinic’te 4 rakip Kalinic’te 4 rakip
Açılış şampiyondan! Denizlispor-Galatasaray muhtemel 11’ler Açılış şampiyondan! Denizlispor-Galatasaray muhtemel 11’ler
'Bana güvenin' 'Bana güvenin'
Galatasaray yıldızına kavuştu! Nzonzi İstanbul'da Galatasaray yıldızına kavuştu! Nzonzi İstanbul'da
Çin, ABD ile devam eden ticaret savaşına karşı altın ithalatını durdurdu Çin, ABD ile devam eden ticaret savaşına karşı altın ithalatını durdurdu
Reflüye ev yapımı bitkisel çareler Reflüye ev yapımı bitkisel çareler
Hashtag ilk kez Yalova'da kullanılmış Hashtag ilk kez Yalova'da kullanılmış
Fayton işkencesi Fayton işkencesi
Ayder'de salıncak temizliği Ayder'de salıncak temizliği
Ankara'dan ABD'ye net uyarı Ankara'dan ABD'ye net uyarı
Mehmetçik Kandil yolunda Mehmetçik Kandil yolunda
DEAŞ'lılar mezara saldırdı DEAŞ'lılar mezara saldırdı
Aylan bebeğin hayatı film oldu! Fragmanda sürpriz isimler yer alıyor Aylan bebeğin hayatı film oldu! Fragmanda sürpriz isimler yer alıyor
Tek makam yetmiyor Tek makam yetmiyor
Sergen Yalçın'ndan maçın hakemine büyük tepki Sergen Yalçın'ndan maçın hakemine büyük tepki
Turizme CHP darbesi Turizme CHP darbesi
Keşmir’de etnik temizlik yapılabilir Keşmir’de etnik temizlik yapılabilir
Aylan bebeğin hayatı film oldu! Fragmanda sürpriz isimler yer alıyor Aylan bebeğin hayatı film oldu! Fragmanda sürpriz isimler yer alıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Ağustos 2019 Cuma 00:00:34 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 00:01:08

Galatasaray yıldızına kavuştu! Nzonzi İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi İstanbul'a geldi. Fransız yıldızı taşıyan uçak havaalanına iniş yaptı.

Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi İstanbul'a geldi. Fransız yıldızı taşıyan uçak havaalanına iniş yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin oyalama taktikleri geçerli olmayacaktır
Çin, ABD ile devam eden ticaret savaşına karşı altın ithalatını durdurdu
Aylan bebeğin hayatı film oldu! Fragmanda sürpriz isimler yer alıyor
İran'dan ABD'ye şok suçlama!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor
Terör devleti İsrail'den ABD'li Müslüman vekillere ülkeye giriş yasağı
Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
Erzincan'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri turuncu listede aranan Ahmet Boyraz çıktı
İsrail ve BAE'nin "gizli İran toplantıları yaptığı" iddiası
Devran Çağlar ölü bulundu!
Çin, BM Güvenlik Konseyi'nden toplantı talep etti
Marmaranın tabanı inceleniyor... Kaç büyüklüğünde deprem olabilir?
Cebelitarık Özerk Yönetimi, İran tankeri serbest bıraktı
Trabzonspor Play-Off turuna yükseldi
Esed rejimi Astana anlaşmalarını ihlal etti
Yeni Malatyaspor'dan buraya kadar
Rus turistleri taşıyan tur teknesinde köpek balığı heyecanı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarımızın canlarını böyle tehlikeye atıyor
Emeklinin gözü toplu sözleşmede! En düşük maaş ne kadar olacak?
Türk-İş Başkanı Atalay'dan sert açıklama: Bugüne kadar ne ülkemi ne mazlumu ne de işçiyi sattım
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ