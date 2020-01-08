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08 Ocak 2020 Çarşamba 12:49:37 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 12:51:44

Galatasaray yeni Ozan Kabak'ı İsviçre'de buldu! Terim genç savunmacıyı özellikle istedi

Teknik direktör Fatih Terim, gelecekte kendisinden çok şey beklenilen İsviçre asıllı Türk savunmacı Eray Cömert'i takibe aldı! Galatatasaray, 21'lik yıldızı hedef transfer olarak belirledi.

Şu anda İsviçre ekibi Basel formasını terleten Eray Cömert için raporlarını teknik ekibe ileten scoutlar, "Galatasaray'ın yeni Ozan Kabak'ı olabilir" düşüncesine hakim. Ayrıca Eray'ın uyruğunun Türkiye olması da bu konudaki bir başka avantajı olmuş durumda.

GALATASARAY'IN YENİ OZAN'I OLACAK!

Gerek yurt dışına pazarladığı oyuncular, gerekse Şampiyonlar Ligi'nden gelirler Galatasaray'ın kasasını doldururken, bu sirkülasyonun devam edilmesi için büyük çaba sarf ediliyor. Sarı kırmızılılar, kariyerine Galatasaray'da başlayan Ozan Kabak'ı 2018-19 sezonunda Alman ekibi Stuttgart'a 11 milyon euroya göndermiş ve büyük bir gelir elde etmişti. 

(Fotomaç)

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