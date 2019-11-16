Galatasaray yeni Onyekuru'yu Bundesliga'da buldu

Şampiyon olduğu son iki sezonda kanatlardan yüksek derecede verim alan Galatasaray, bu sene gol yollarında sıkıntı çekiyor.

Feghouli ve Emre Mor'un beklenen patlamayı henüz yapamaması, Babel'in ise ataklarda ağır kalması sarı-kırmızılı takımın işini zorlaştırıyor.

Yaz transfer döneminde Everton'ın Onyekuru'yu tekrar kiralamak yerine Monaco'ya satması Fatih Terim'in planlarını bozarken, tecrübeli çalıştırıcı yeni bir çözüm yolu arıyor.

Terim'in takımda dikine gidebilen bir kanat oyuncusu istemesi üzerine sarı-kırmızılı ekip transfere yoğun çaba harcıyor..

Henry Onyekuru'yu kiralayan, parlatan ve Everton'un 15 milyon euro'ya Monaco'ya satmasına aracı olan Galatasaray benzeri bir operasyon için düğmeye bastı.

Leverkusen'in geçen sezon 18.5 milyon euro ödeyip kadrosuna kattığı ama bir türlü verim alamadığı Paulinho için 'ön kiralama' teklifinde bulunuldu. Onyekuru örneği Almanların önüne konuldu.

18 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun 1.5 yıl Fatih Terim'in elinde pişerek Leverkusen'e hazır olarak dönebileceği anlatıldı. Alman ekibiyle bu sezon 7 maça çıkan Sambacı, 1 gol kaydetti.

Geriye kalan 8 karşılaşmada Leverkusen Teknik Direktörü Peter Bosz, Brezilyalı oyuncuyu kadroya dahil etti ancak forma şansı vermedi..

(Sabah)