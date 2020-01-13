Galatasaray verim alamadığı oyuncular için 6 ayda 14 milyon euro harcadı
Yaz ayı transfer döneminde kadroya katılan futbolculardan sadece Lemina'nın sınıfı geçmesi dikkatlerden kaçmadı.
TM Dijital Haber Merkezi
Yaz ayı transfer döneminde 11 futbolcuyu kadrosuna katan Galatasaray hem ligde, hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de maddi anlamda büyük zarara uğradı. Ryan Babel, Falcao, Seri, Nzonzi gibi dünya yıldızlarına sarı kırmızılı formayı giydiren Başkan Mustafa Cengiz 6 ayda 14 milyon Euro gibi bir rakam harcarken, alınan oyunculardan sadece Mario Lemina’nın dişe dokunur performans sergilemesi Fatih Terim, teknik heyet ve scout hakkında kafalarda soru işareti bıraktı.
BİRÇOK FUTBOLCUDA HALA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
Sezon başında 2 milyon Euro imza parası artı 2,5 milyon Euro yıllık ücret ödemeyi kabul ettiği Ryan Babel’i 1,550 bin euro’ya Ajax’a kiralayan Galatasaray’ın Nagatomo, Mariano, Jimmy Durmaz, Emre Taşdemir, Nzonzi, Belhanda, Andone’de hala belirsizlik yaşadığı görülürken, Seri’nin uzun uğraşlar sonucu ikna edilmesi ise kadro mühendisliğindeki başarısızlığı gözler önüne serdi.
İşte Galatasaray’ın yaz ayı transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcuların kiralama bedelleri ve yarım sezonda kazandığı ücretler
Falcao: 2,5 milyon Euro maaş
Seri: 1,5 milyon Euro kiralama + 1,4 milyon Euro maaş
Nzonzi: 1,650 bin Euro maaş
Emre Mor: 600 bin Euro kiralama 350 bin Euro maaş
Ryan Babel: 2 milyon Euro imza parası 1,250 bin Euro maaş (1,550 kiralama bedeli)
Florin Andone: 700 bin Euro kiralama ücreti 1,250 bin Euro maaş
Jimmy Durmaz: 500 bin Euro maaş
Şener Özbayraklı: 500 bin Euro maaş
Adem Büyük: 550 bin Euro maaş
Taylan Antalyalı: 600 bin Euro imza parası 300 bin Euro maaş
TOPLAM: 14 MİLYON EURO
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
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