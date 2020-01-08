Galatasaray, Velez Sarsfield'ın stoperi Luis Abram için yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor

Galatasaray, Velez Sarsfield'ın Perulu stoperi Luis Abram için ikinci teklifini sunmaya hazırlanıyor.

Peru'dan El Libero gazetesinin haberine göre; Galatasaray, Luis Abram için öncelikle 2 milyon dolarlık bir teklif yaptı. Velez, bu teklifin az olduğunu düşünerek kabul etmedi. Galatasaray ile Velez arasındaki görüşmeler burada sona ermedi.

Oyuncuyla ilgisi devam eden sarı kırmızılılar, Velez'i de memnun edecek bir formül üzerine hazırlıklarını yaptı.

LUYINDAMA MODELİ

Gazetedeki haberin detayında, Galatasaray'ın Christian Luyindama'da olduğu gibi kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonunu ieren toplamda 6 milyon doarlık bir teklif yapacağı öne sürüldü.

Serbest kalma maddesi 8 milyon dolar olan Luis Abram için Velez'in 6 milyonluk teklifi kabul edeceği vurgusu yapıldı.

SOL BEKTE DE OYNAYABİLİYOR

Sporting Cristal altyapısından yetişen ve Ocak 2018'de Velez Sarsfield'a transfer olan 23 yaşındaki Luis Abram, Peru milli takımının da as stoperi konumunda bulunuyor.

İtalya vatandaşlığı nedeniyle AB pasaportu da bulunan Abram, sol ayaklı ve stoper mevkisinin yanısıra zaman zaman sol bekte de görev alıyor.

(Sporx)