Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Luis Pedro Cavanda ölümden döndü

28 yaşındaki futbolcu, Belçika'nın Nandrin kenti yakınlarında Condroz yolu üzerinde panelvan bir araçla çarpıştı. McLaren aracıyla oldukça yavaş ilerlediği belirtilen Cavanda ve diğer araç sürücü kaza sonrasında hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Cavanda ve diğer sürücünün hafif yaralandığı belirtilirken, iki isimde de herhangi bir hatayi tehlike olmadığı vurgulandı.

(Sporx)