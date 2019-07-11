Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Trezeguet, Aston Villa yolunda

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Özellikle Galatasaray’ın 1 yıldır peşinden koştuğu, hatta Kasımpaşa ile masaya oturmasına rağmen anlaşamadığı Mısırlı yıldız Trezeguet ‘kankasının’ yanına gidiyor.

Geçtiğimiz sezon Championship’te Play-Off finali oynayan ve Derby County’i 2-1 yenerek Premier Lig’e katılmaya hak kazanan Aston Villa, Trezeguet için 10 milyon euro’yu gözden çıkarırken yıldız futbolcunun kariyerine İngiltere'de devam etmek için Kasımpaşa yönetiminden izin istediği öğrenildi.

Ocak ayında takımdan ayrılmayı kafasına koyan ve kadro dışı kalmayı bile göze alan 24 yaşındaki orta sahanın Aston Villa’da oynayan vatandaşı Ahmed Elmohamady’nin yanına gitmek istediği belirtilirken, İngiliz ekibin transfere şu ana kadar 95 milyon Euro harcadığı ve Trezeguet için de Kasımpaşa’ya 10 milyon Euro ödeyeceği ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 38 maça çıkan milli futbolcu 9 gol 10 asist yapmayı başarmıştı.