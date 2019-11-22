Galatasaray ve Beşiktaş arasında tarihi takas! 'Ver Diagne'yi al Oğuzhan'ı'

Galatasaray ve Beşiktaş arasında gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Süper Lig'de şampiyonluk için yarışan iki ezeli rakip ara transfer dönemi için çalışmalara başladı. Fatih Terim ve Abdullah Avcı takımdaki eksik bölgeleri belirlerken transfer döneminde ihtiyaç duydukları mevkileri yönetime iletti. Yıldız transferler ile sezona giriş yapan Galatasaray, şimdiye kadar Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde beklenen performansı gösterememişti.

Buna göre devre arasında bazı futbolcular ile yollarını ayıracak olan Aslan, yeni yapılacak takviyelere yer açmayı planlıyor. Beşiktaş ise yeni yönetimle birlikte ilk sezonda şampiyonluk hedefi içinde. Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde önceliği santrfor transferine verdi. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'in lokomotif takımlarının birbiri ile oyuncu takasında bulunmasında bir sakınca olmadığını belirtmişti. Her takımda eksik veya fazla bölgelerin olduğunu belirten deneyimli teknik adam, mali yönden zor durumda olan kulüplerin oyuncu takası ile bu eksiklerini giderebileceğini ifade etmişti.

Her iki takım ara transfer döneminde ciddi hamleler yapmaya hazırlanırken bomba bir takas görüşmesi ortaya çıktı.

VER DIAGNE'Yİ AL OĞUZHAN'I!

Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen G.Saray ve Beşiktaş'tan iki yöneticinin, Oğuzhan ile Diagne'nin takas edilmesi fikri üzerinde konuştuğu öğrenildi. Club Brugge'ün devre arasında Mbaye Diagne ile yollarını ayıracağı iddia edildi. Burak Yılmaz'ın yanına bir santrfor takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta Diagne ismi güdeme geldi. Öte yandan Belhanda ile Galatasaray taraftarı arasındaki kırgınlık Faslı futbolcuyu yol ayrımına getirdi.

Galatasaray'ın Ocak ayında iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı planladığı Belhanda'nın yerine Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup'un alınması ihtimali doğdu.

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