Galatasaray U19 takımı, Club Brugge'e kaybetti

UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda Club Brugge U19 ile Galatasaray U19 karşı karşıya geldi. Belçika'da oynanan karşılaşmada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi Club Brugge oldu.



Club Brugge'ün gollerini 6. dakikada Mathias De Wolf (penaltı), 10. dakikada Charles De Ketelaere ve 17. dakikada Noah Aelterman kaydetti.



Galatasaray'ın golleri 20. dakikada Metehan Baltaci (penaltı) ve 46. dakikada Yunus Akgün'den geldi.



Bu sonucun ardından Galatasaray U19 Takımı gruplara puansız başlarken, Club Brugge 3 puanı hanesine yazdırdı.



UEFA Gençler Ligi A Grubu'nda bir sonraki hafta Galatasaray U19, Paris Saint Germain U19'u ağırlayacak. Club Brugge U19 ise Real Madrid U19'a konuk olacak.