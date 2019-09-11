Galatasaray Tv kapanıyor mu? Başkan açıkladı

  • Bist 100
    101922
  • Dolar
    5,7538
  • Euro
    6,3393
  • Altın
    276,6730
İstanbul
17 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ruhani: Yaptırımlar devam ettiği sürece ABD ile müzakerelerin anlamı yoktur Ruhani: Yaptırımlar devam ettiği sürece ABD ile müzakerelerin anlamı yoktur
60 Türk ve Suriyeli çocuğun "Gelecek Hayalleri" isimli fotoğraf sergisi açıldı 60 Türk ve Suriyeli çocuğun "Gelecek Hayalleri" isimli fotoğraf sergisi açıldı
Hindistan, Cammu Keşmir'deki kısıtlamaları hafiflettiğini duyurdu Hindistan, Cammu Keşmir'deki kısıtlamaları hafiflettiğini duyurdu
ABD'de Bolton'ın görevden alınmasında 'İran' iddiası ABD'de Bolton'ın görevden alınmasında 'İran' iddiası
Pakistan'dan Keşmir için 'soruşturma komisyonu' kurulsun çağrısı Pakistan'dan Keşmir için 'soruşturma komisyonu' kurulsun çağrısı
BM Suriye Soruşturma Komisyonu: Suriye'de ABD, Rusya, Suriye ordusu ve SDG savaş suçu işlemiş olabilir BM Suriye Soruşturma Komisyonu: Suriye'de ABD, Rusya, Suriye ordusu ve SDG savaş suçu işlemiş olabilir
Türksat'a 'Yılın Bölgesel Uydu Operatörü' ödülü verildi Türksat'a 'Yılın Bölgesel Uydu Operatörü' ödülü verildi
Öğle uykusu kalbe iyi geliyor Öğle uykusu kalbe iyi geliyor
Trabzonspor'a Ekuban'dan kötü haber Trabzonspor'a Ekuban'dan kötü haber
Cebinde cep telefonu patlayan kişi tedavi altına alındı Cebinde cep telefonu patlayan kişi tedavi altına alındı
ABD 11 Eylül saldırılarının 18. yılını anıyor ABD 11 Eylül saldırılarının 18. yılını anıyor
Lübnan'daki Türkmenlerden Türkiye'ye destek gösterisi Lübnan'daki Türkmenlerden Türkiye'ye destek gösterisi
THY ağustosta yüzde 84,8 doluluk oranına ulaştı THY ağustosta yüzde 84,8 doluluk oranına ulaştı
Türkiye ve Azerbaycan, enformasyon istişarelerinin ilki yapıldı Türkiye ve Azerbaycan, enformasyon istişarelerinin ilki yapıldı
Güney Sudan'da geçiş hükümeti kasım ayı ortasında kurulacak Güney Sudan'da geçiş hükümeti kasım ayı ortasında kurulacak
Gaziantep'te 10 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın Gaziantep'te 10 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın
Başkan açıkladı! Slimani transferi kapıdan dönmüş Başkan açıkladı! Slimani transferi kapıdan dönmüş
Oyuncu transferindeki yolsuzluk gözaltı getirdi Oyuncu transferindeki yolsuzluk gözaltı getirdi
Avustralya çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu Avustralya çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu
Galatasaray Tv kapanıyor mu? Başkan açıkladı Galatasaray Tv kapanıyor mu? Başkan açıkladı
Bakan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: Darbeler dönemi bir daha hiç açılmamak üzere kapanmıştır Bakan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: Darbeler dönemi bir daha hiç açılmamak üzere kapanmıştır
Hindistan'da Müslüman gencin linç edilmesi davasında yeni rapor Hindistan'da Müslüman gencin linç edilmesi davasında yeni rapor
Eskişehirspor'da Fuat Çapa şoku yaşanıyor Eskişehirspor'da Fuat Çapa şoku yaşanıyor
Amerikan askeri heyetinden Şanlıurfa'daki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ne ziyaret Amerikan askeri heyetinden Şanlıurfa'daki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ne ziyaret

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Eylül 2019 Çarşamba 19:31:45 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2019 Çarşamba 19:32:58

Galatasaray Tv kapanıyor mu? Başkan açıkladı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV'nin kapatılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ve aksine GSTV'yi daha da büyütmek istediklerini duyurdu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV'nin kapatılacağına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yayıncı kuruluş ile yaşanan sorundan dolayı GSTV'ye lisans almak için RTÜK'e de başvuru yaptıklarını ifade eden Cengiz, "Galatasaray TV'yi kapatmak gibi bir düşüncemiz yok! Yayıncı kuruluşa buradan da söyleyeyim; biz şu anda Türk futbolunun marka değerine son yaptığımız transferler ile müthiş katkıdan bulunduğumuzu düşünüyorum. Biz tam tersine, GSTV için lisans için başvurduk, sermaye arttırımı yaptık" dedi.

Galatasaray'ın bir dünya kulübü olduğunu dile getiren Cengiz, "Biz GSTV'yi bırakın kapatmayı, ulusal, karasal bütün platformlarda bütün dünyaya ulaşmak istiyoruz. Galatasaray, bir dünya kulübü! Son iki yılda da şaha kalktı, bunda önceki bütün başkanlarımın da katkısı vardır. TV'de çalışan arkadaşlarımızın maaşları çok düşük, tek aşkları var o da Galatasaray. Ben buradan hepsine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ