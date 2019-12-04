Aslan, 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a boyun eğdi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Galatasaray, TFF 2. Lig takımlarından Tuzlaspor'u konuk etti.

Türk Telekom Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma, Tuzlaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Sadık Baş ve 90. dakikada Umut Sönmez kaydetti.

Tuzlaspor'da 68. dakikadan sarı kartı bulunan Muhammed Akarslan, 88. dakikada bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 17 Aralık Salı günü Tuzla Stadyumu'nda oynanacak.

FATİH TERİM'DEN ROTASYON

Galatasaray, sahada yedek ağırlıklı bir kadroyla yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmada bu sezon daha az forma şansı bulan futbolcuları görevlendirdi.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de hafta sonunda Trabzonspor ile oynadığı maça göre ilk 11'de 10 değişiklikle Tuzlaspor karşısına çıktı. Japon futbolcu Yuto Nagatomo, hem Trabzonspor hem de kupa maçında ilk 11'de başlayan tek oyuncu oldu.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Ryan Babel, Florin Andone, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı'nın yanı sıra Fernando Muslera, Marcao ve Steven Nzonzi, maçın kadrosunda bulunmadı.

Ziraat Türkiye Kupası'na bu turda dahil olan Galatasaray, Tuzlaspor maçına Okan Kocuk, Yuto Nagatomo, Emin Bayram, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Jean Michael Seri, Selçuk İnan, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Yunus Akgün ve Emre Mor ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Adem Büyük, Younes Belhanda, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Filho, Erencan Yardımcı, Ercan Şirin, Süleyman Luş ve Ferhan Evren oturdu.

EMİN BAYRAM'IN İLK MAÇI

Galatasaray'da genç futbolcu Emir Bayram, ilk kez A takımla bir maça çıktı.

Fatih Terim, Tuzlaspor maçında stoperde 16 yaşındaki Emin Bayram ile Ahmet Çalık'a formayı verdi.

Sezon başında transfer edilen Taylan Antalyalı da sarı-kırmızılı forma altında ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başladı.