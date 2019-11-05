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05 Kasım 2019 Salı 11:49:12 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 11:54:23

Galatasaray Terim yönetiminde 76. kez Avrupa arenasında

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında İspanya'nın Real Madrid ekibine konuk olacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 76. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında bugüne dek 75 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 16'sında berabere kaldı, 29'unu ise mağlubiyetle tamamladı.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 103 gol atarken, kalesinde ise 104 gol gördü.

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim idaresindeki performansı şöyle:

Şampiyonlar Ligi'nde 51. maç

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde yarın 51. UEFA Şampiyonlar Ligi maçını oynayacak.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde geride kalan 50 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 kez berabere kaldı, 26 kez de mağlup oldu.

Galatasaray'ın Fatih Terim yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde 9 sezondaki performansı şöyle:

UEFA Kupası'nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.

Galatasaray, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal'i geçerek UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.

Tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.

Galatasaray, Avrupa'da 283. kez sahne alıyor

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 282 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 109 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 74 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 376 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 415 gole engel olamadı.

Galatasaray'ın tarihinde mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonları ve istatistikleri şöyle:

İspanyol takımlarıyla 33. randevu

Galatasaray, Real Madrid karşılaşmasıyla İspanyol takımlarına karşı 33. maçına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, daha önce İspanya temsilcileriyle oynadığı 32 karşılaşmada 8 galibiyet elde ederken, 6 kez berabere kaldı, 18 kez mağlup oldu.

Bu karşılaşmalarda 31 kez rakip ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde 58 gole engel olamadı.

Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid ile yaptığı 8 karşılaşmanın 3'ünü kazanırken, 5'inde yenildi.

Sarı-kırmızılıların 10 golüne, eflatun-beyazlı takım 22 golle karşılık verdi.

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