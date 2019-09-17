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17 Eylül 2019 Salı 11:34:15 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 11:38:00

Galatasaray, Terim yönetiminde 72. Avrupa maçına çıkacak

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın Belçika'nın Club Brugge ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 72. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımı Süper Lig'de son 2 sezonda şampiyonluğa taşıyarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne götüren Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle de dikkati çekiyor.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 72 karşılaşmaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 15'inde berabere kaldı. Galatasaray, Terim'in teknik direktörlüğündeki 27 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Tecrübeli teknik adamın teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarındaki maçlarda 103 gol kaydeden sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 102 gol gördü.

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim idaresindeki performansı şöyle:

- Şampiyonlar Ligi'de 47 maç

Galatasaray, Terim'in teknik direktörlüğünde Şampiyonlar Ligi'nde 47 karşılaşma oynadı.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki 47 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 9 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, 24 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Galatasaray'ın Fatih Terim yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde 8 sezondaki performansı şöyle:

Sezon     O    G   B   M   A    Y    P    
1997-98   6    1   1   4   4    11   4    
1998-99   6    2   2   2   8    8    8    
1999-00   6    2   1   3   10   13   7    
2002-03   6    1   1   4   5    10   4    
2003-04   6    2   1   3   6    8    7    
2012-13   10   5   2   3   14   14   17   
2013-14   1    0   0   1   1    6    0    
2018-19   6    1   1   4   5    8    4  

- UEFA Kupası'nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında büyük başarılara imza attı.

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal'ı eleyerek UEFA Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı ve Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koydu ve çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.

- Geçen sezon tek galibiyet

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Terim yönetiminde kötü sonuçlar almaktan kurtulamadı.

Terim'in teknik direktörlüğünde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, 6 karşılaşmanın sadece birini kazanabildi. Rakipleriyle bir kez de berabere kalan sarı-kırmızılılar, 4 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, yine geçen sezon Avrupa Ligi'ndeki iki karşılaşmada birer beraberlik ve yenilgi aldı.  (AA)

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