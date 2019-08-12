Galatasaray'da Fatih Terim ve Sofiane Feghouli ameliyat edildi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, fel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı;

Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, bir süredir belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle takımımızın İstanbul'a varışıyla sponsor hastanemiz Liv Hospital Beyin Cerrahisi kliniğine getirilmiş ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Hamamcıoğlu başkanlığında başarılı bir bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirmiştir.

Hocamızın durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir.

FEGHOULI, TAŞ ÇIKARMA AMELİYATI GEÇİRDİ!

Galatasaray'dan yapılan ikinci açıklamada Sofiane Feghouli'nin de ameliyat olduğu açıklandı.

Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamada ''Floransa dönüşü uçakta renal kolik (böbrek sancısı) şikayeti olan oyuncumuz Sofiane Feghouli sponsor hastanemiz Liv Hospital Üroloji kliniğinde Prof. Dr. Orhan Tanrıverdi başkanlığında endoskopik üreter taşı çıkarılması ameliyatı geçirmiştir.'' sözleri kullanıldı.