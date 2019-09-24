Galatasaray taraftarından Fatih Terim'e büyük destek

Galatasaray taraftarları, hafta sonunda Fenerbahçe ile oynanacak maça özel hazırlanıyor.

Derbi maçta cezası nedeniyle yer alamayacak olan teknik direktör Fatih Terim'e, tribünlerden destek gelecek. Taraftarların maç boyunca Terim lehine tezahüratlarda yapması bekleniyor.

ÖZEL PANKARTLAR, KOREOGRAFİLER!

Ayrıca Galatasaray taraftarları, tecrübeli hoca için özel pankartlar hazırlanıyor. Maç öncesi özel koreografi de açılabilir.

Galatasaraylı taraftarlar, hafta sonunda Fenerbahçe ile oynanacak maça özel hazırlanıyor.

Derbi maçta cezası nedeniyle yer alamayacak olan teknik direktör Fatih Terim'e, tribünlerden destek gelecek. Taraftarların maç boyunca Terim lehine tezahüratlarda yapması bekleniyor. Ayrıca Galatasaray taraftarları, tecrübeli hoca için özel pankartlar hazırlanıyor. Maç öncesi özel koreografi de açılabilir.