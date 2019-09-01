01 Eylül 2019 Pazar 15:30:05 | Son Güncelleme: 01 Eylül 2019 Pazar 15:36:10
Galatasaray taraftarı Falcao'yu bekliyor
Galatasaray taraftarları, Monaco'dan renklerine bağladıkları yeni transferleri Radamel Falcao'yu Genel Havacılık önünde beklemeye başladı.
Galatasaray'ın Fransa ekiplerinden Monaco'dan transfer ettiği Radamel Falcao'yu, sarı-kırmızılı taraftarlar beklemeye koyuldu. Günün erken saatlerinde Florya Genel Havacılık önünde toplanan Galatasaraylı taraflarlar, meşalelerle yeni yıldızlarının İstanbul'a inmesini bekliyor.
Sarı-kırmızılı taraftalar, transferde yoğun mesai harcayan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'a da tezahüratlar yapması dikkatlerden kaçmadı. (İHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Fenerbahçe, Luiz Gustavo transferinde mutlu sona ulaştı
- Galatasaray, Cenk Tosun için Everton ile görüşmelere başladı
- Fatih Terim’in “Organize işler" ifadesinin perde arkası ortaya açıktı
- Fenerbahçe'yi yıkan haber... Gustavo: Takımdan ayrılacağımı sanmıyorum
- Burak Yılmaz’ı alamayan Lecce, son olarak rotayı Diagne’ye çevirdi