Galatasaray son dakikada gol yemeyi alışkanlık haline getirdi

GÜNEŞ

6 MAÇTA AYNI ŞOK

■ G.SARAY’DA son dakikalarda yenen golle Club Brugge’yi elinden kaçırmanın üzüntüsü yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde grubunu 3. sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi’ne katılma şansını oldukça zora soktu. Teknik direktör Fatih Terim maçın ardından “Bu sezonun da modası bu herhalde” diyerek, son dakika gollerinin bu sezon G.Saray’ın canını çok yakmasına dikkat çekti. Hocanın vurguladığı gibi Cim Bom’un bu sezon ligde 4, Devler Ligi’nde de 2 maçında 90’dan sonra gol oldu.

FUTBOLUN CİLVESİ DEĞİL

■ SEZONA Denizlispor deplasmanında 2-0 kaybederek başlayan Sarı-Kırmızılılar 90+4’te Hugo Rodallega’dan gol yemişti. Seyrantepe’de Konyaspor’la oynanan 2. hafta maçında ise Jonsson’un 90+6’da attığı golle maç 1-1 bitti. Herkes ‘futbolun cilvesi’ yorumları yaptı ama gerçek öyle değildi. Uzatmada gol yemeyi alışkanlık haline getiren G.Saray, 3. haftadaki Kayseri deplasmanında 90. dakikaya 2-1 önde girmişti ki Umut Bulut’un golüyle skor 2-2’ye geldi. Ancak Adem 90+9’da galibiyet golünü atmayı başardı.

NANDO OLMASA DAHA DA YERDİ

■ MALATYA deplasmanında da benzer bir durum yaşandı. Yeni Malatyaspor önünde maçı 1-0 önde götüren Sarı-Kırmızılılar, Guilherme’nin 89’da gelen golüyle beraberliğe razı oldu. Maçın uzatma bölümünde kaleci Muslera’dan kritik kurtarışlar gelmese, 1 puan alınamayacaktı. 0-0 biten F.Bahçe ve G.Birliği maçlarının son bölümü de korku filmlerini aratmamıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki 6-0’lık Real Madrid hezimetinde ise Rodyrigo 90+2’de gol sevinci yaşamıştı.