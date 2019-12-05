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05 Aralık 2019 Perşembe 10:32:51 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 10:44:02

Galatasaray, Shaqiri için Liverpool’la masaya oturacak

Onyekuru transferini bitirme aşamasına getiren Galatasaray’da ikinci hedef Shaqiri... Sarı-Kırmızılılar önümüzdeki hafta İsviçreli futbolcuyu kiralamak için Liverpool’la masaya oturacak. Son karar Klopp’un...

Ara transfer dönemi öncesi gaza basan Galatasaray Yönetimi, teknik direktör Fatih Terim’in listesindeki isimleri bitirebilmek için yoğun bir mesai harcıyor. İlk olarak Henry Onyekuru ile anlaşan Sarı- Kırmızılı yönetim, şimdi de Xherdan Shaqiri transferi için harekete geçiyor. Menacerler vasıtasıyla yapılan görüşmelerde İsviçreli futbolcudan olumlu geri dönüş alan Galatasaray Yönetimi, önümüzdeki hafta iki temsilcisini İngiltere’ye gönderecek. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda Liverpool’la masaya oturacak Sarı-Kırmızılılar, operaysonun olumlu sonuçlanmasına yüksek ihtimal gözüyle bakıyor.

Satın alma opsiyonuyla beraber...

Shaqiri konusunda son kararı verecek isim, Liverpool’un teknik patronu Jürgen Klopp... Bu sezon tecrübeli futbolcuya sadece 25 dakika süre tanıyan Alman çalıştırıcı, Shaqiri’nin kiralanmasına onay verirse, Galatasaray açısından bu transferde hiçbir sorun kalmayacak. Böylece Aslan, sezonun ikinci yarısına iki hızlı kanat oyuncusu; Onyekuru ve Shaqiri ile başlayarak bambaşka bir görüntüye bürünecek. Bu arada anlaşma gerçekleşirse, Sarı-Kırmızılılar kiralama kontratına satın alma opsiyonunu da ekletmeyi hedefliyor.

(Fanatik)

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