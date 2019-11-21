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21 Kasım 2019 Perşembe 08:56:19 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 08:59:41

Galatasaray, Sevilla forması giyen Munas Dabbur ile ilgileniyor

Andone'nin şok edici sakatlığından sonra forvet transferini yeniden gündemine alan Galatasaray'da yeni bir isim gündemde... İspanyol basını, Sarı-Kırmızılılar'ın Sevilla formasını giyen Munas Dabbur'la ilgilendiğini öne sürdü.

Florin Andone'nin şok edici sakatlığından sonra forvet transferini yeniden gündemine alan Galatasaray'da yeni bir isim gündemde... İspanyol basını, Sarı-Kırmızılılar'ın Sevilla formasını giyen Munas Dabbur'la ilgilendiğini öne sürdü. Sezon başında 17 milyon Euro karşılığında Salzburg'tan Sevilla'ya transfer olan İsrailli forvet şu ana kadar La Liga'da hiç forma giyemedi. Galatasaray'ın 27 yaşındaki forveti kiralamak için harekete geçtiği öne sürülüyor.

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