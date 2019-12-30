30 Aralık 2019 Pazartesi 10:02:24 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 10:03:27
Galatasaray Sekidika'yı 100 bin Euro'ya bitirdi
Galatasaray, Eskişehir’in 23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Sekidika’yı 100 bin euroya renklerine bağladı.
Galatasaray, Eskişehir’in 23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Sekidika’yı 100 bin euroya renklerine bağladı. Aslında futbolcu, 60 bin euro alacağı sebebiyle mukavelesini feshedebilirdi. Ancak kulübüne para kazandırmak istedi.
(Akşam)
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