Galatasaray Sekidika'yı 100 bin Euro'ya bitirdi

Galatasaray, Eskişehir’in 23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Sekidika’yı 100 bin euroya renklerine bağladı. Aslında futbolcu, 60 bin euro alacağı sebebiyle mukavelesini feshedebilirdi. Ancak kulübüne para kazandırmak istedi.

(Akşam)