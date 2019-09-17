Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor

Sarı-kırmızılı takım, A Grubu ilk maçında yarın Belçika'nın Club Brugge ekibine konuk olacak. Jan Breydelstadion'daki karşılaşma TSİ 19.55'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.

- Gözler Falcao'nun üzerinde olacak

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ilk maçındaki en büyük kozu Radamel Falcao olacak.

Transfer döneminin son günlerinde kadroya dahil edilen ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmasında giyen Falcao, takımının tek golünü attı.

Kolombiyalı futbolcu, Monaco ve Porto formalarıyla Şampiyonlar Ligi'nde 28 maça çıkarken, fileleri 14 kez havalandırdı. Falcao, Avrupa kupalarındaki 62 karşılaşmada ise 48 kez gol sevinci yaşadı.

- Diagne eski takımına karşı

Geçen sezon Galatasaray kadrosunda yer alan Mbaye Diagne, Club Brugge formasıyla eski takımına karşı görev alacak.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Diagne, 30 golle Süper Lig'in gol kralı olmuştu.

Diagne, Galatasaray tarafından Club Brugge ekibine kiralık olarak gönderilmişti.

- Belhanda sakat

Galatasaray'da Club Brugge maçı öncesi Younes Belhanda'nın sakatlığı bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımın Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada yüzüne darbe alan Belhanda, çenesindeki kırık nedeniyle ameliyat edilmişti. (AA)