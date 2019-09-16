Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 16. kez gruplarda

Süper Lig şampiyonu olarak Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde eden sarı-kırmızılı ekip, yedinci kez eleme oynamadan "Devler Ligi" gruplarına dahil oldu.

Bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele ettiği 15 sezonun 9'unda eleme turu oynamak durumunda kalan Galatasaray, ilk olarak 2002-2003 sezonunda gruplara direkt katıldı. Sarı-kırmızılı takım 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019'un ardından bu sezon da doğrudan gruplarda yer aldı.

- En başarılılar Lucescu ve Terim

Avrupa kupalarında tarihinin en önemli başarılarını, 1999-2000 sezonunda mevcut teknik direktörü Fatih Terim'le UEFA Kupası'nı kazanarak ve 2000 yılında ise Mircea Lucescu'yla UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürerek elde eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi sezonlarını da yine bu iki teknik adamla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 2000-2001 sezonunda Lucescu yönetiminde, o dönemki statüye göre iki ayrı grup etabı bulunan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki gruptan da çıkarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde İspanya temsilcisi Real Madrid'le eşleşen Galatasaray, İstanbul'da 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmasına karşın, deplasmanda rakibine 3-0 yenilerek yarı finale kalamadı. Galatasaray, Lucescu yönetiminde 2001-2002 sezonunda ise yine ilk gruptan çıkma başarısı gösterirken, çeyrek final şansını ikinci gruptaki son maçına kadar taşısa bile mutlu sona ulaşamadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi derecesini 2012-2013 sezonunda teknik direktör Fatih Terim'le yineledi. Grubunu ikinci sırada bitirerek ikinci tura yükselen, bu turda ise Almanya'nın Schalke 04 takımını eleyerek çeyrek finale adını yazdıran Galatasaray, yine Real Madrid'le eşleşti. Lucescu döneminde olduğu gibi deplasmanda 3-0 kaybeden, kendi evinde ise 3-2 kazanan sarı-kırmızılı takım, organizasyona bu turda veda etti.

- Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karnesi

Galatasaray'ın bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan itibaren performansı şöyle oldu:

Sezon Teknik Direktör O G B M A Y P

1993-94 Rainer Hollmann 6 0 2 4 1 10 2

1994-95 Reinhard Saftig 6 1 1 4 3 9 3

1997-98 Fatih Terim 6 1 1 4 4 11 4

1998-99 Fatih Terim 6 2 2 2 8 8 8

1999-00 Fatih Terim 6 2 1 3 10 13 7

2000-01 Mircea Lucescu 14 6 3 5 19 24 21

2001-02 Mircea Lucescu 12 3 6 3 10 10 15

2002-03 Fatih Terim 6 1 1 4 5 10 4

2003-04 Fatih Terim 6 2 1 3 6 8 7

2006-07 Erik Gerets 6 1 1 4 7 12 4

2012-13 Fatih Terim 10 5 2 3 14 14 17

2013-14 F. Terim/R. Mancini 8 2 2 4 9 17 8

2014-15 C. Prandelli/H. Hamzaoğlu 6 - 1 5 4 19 1

2015-16 H.Hamzaoğlu/M. Denizli 6 1 2 3 6 10 5

2018-19 Fatih Terim 6 1 1 4 5 8 4

Not: 1993-94 ve 1994-95 sezonlarında galibiyete 2 puan uygulaması yapıldı.

- İlk tur grup performansları

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ilk tur grup performansları ise şöyle:

1993-1994 Sezonu (A Grubu)

1994-1995 Sezonu (A Grubu)

1997-1998 Sezonu (A Grubu)

1998-1999 Sezonu (B Grubu)

1999-2000 Sezonu (H Grubu)

2000-2001 Sezonu (D Grubu)

2001-2002 Sezonu (D Grubu)

2002-2003 Sezonu (H Grubu)

2003-2004 Sezonu (D Grubu)

2006-2007 Sezonu (C Grubu) 0

2012-2013 Sezonu (H Grubu) 1

2013-2014 Sezonu (B Grubu) 2

2014-2015 Sezonu (D Grubu) 3

2015-2016 Sezonu (C Grubu) 4

2018-2019 Sezonu (D Grubu) 5 (AA)