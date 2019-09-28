Galatasaray sahasında yenilgi yüzü görmüyor

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Süper Lig’in 6’ncı haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Galatasaray, zorlu derbide iç saha performansına güveniyor. Sarı-Kırmızılılar, derbi öncesinde Türk Telekom’da oynadığı son 38 karşılaşmada 32 galibiyet, 6 da beraberlik alırken, rakiplerine hiç mağlup olmadı. CimBom, evinde son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında (6 Mayıs 2017) Kasımpaşa’ya karşı 3-1’lik skorla almıştı. G.Saray, sahasında oynadığı son 38 maçta 102 puan toplarken, gol bulmakta da zorlanmadı. Sarı-Kırmızılılar, söz konusu dönemde rakip fileleri 99 kez havalandırırken, 2.6 gol ortalaması yakaladı. Kalesinde 23 gol gören Aslan, derbiyi kazanarak yenilmezlik serisini 39’a, gol sayısını da 100 veya üzerine çıkarmaya çalışacak.