Galatasaray Ryan Babel'i de gözden çıkardı

Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala G.Saray'da hareketlilik artıyor... Birçok yıldız isimle yolları ayırmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar'la listeye yeni bir isim eklendi. Sezon başında büyük umutlarla alınan Ryan Babel de gözden çıkarıldı.

TRANSFER İÇİN SATIŞ ŞART!

UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması gereği oyuncu satmak zorunda olan yönetim, Uzak Doğu ve Arap kulüplerinin ilgisini çeken Hollandalı yıldızı satış listesine ekledi.

YERİNE OYNAYACAK İSİM HAZIR

Performansı tartışma konusu olan Babel'in satışı konusunda Fatih Terim de onayı verdi. Tecrübeli hoca, 2. yarı takıma katılacak olacak Onyekuru'yu sol kanada monte etmeyi planlıyor.

KARAR MENAJERİNE İLETİLDİ

2.5 milyon Euro garanti ücret alan, 2 milyon Euro da imza parası ödenen Ryan Babel'in gidişi maaş bütçesini de rahatlatacak. Alınan bu flaş karar yıldız futbolcunun menajerine de iletildi.

TARAFTARLARIN HEDEFİNDE

Babel özellikle vurdum duymaz tavırları nedeniyle taraftarların büyük tepkisini topluyor.

YENİDEN 'SARI' OLDU

Futbolunun yanı sıra imajı da tartışma konusu olan Ryan Babel yine saç rengini değiştirdi. Yıldız futbolcu bu kez 'sarı'yı tercih etti.

(Takvim)