Galatasaray Rodrigues'in parasını hala alamamış

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'ye transfer olan Garry Rodrigues konusunda transfer itirafında bulundu.

Al Ittihad'ın Fenerbahçe'ye kiraladığı Garry Rodrigues'ten alacakları olduğunu söyleyen Mustafa Cengiz, bu parayı hala alamadıklarını kaydetti.

Mustafa Cengiz açıklamasında, "Garry Rodrigues'in transferinden 5 milyon euro alacağımız var. Sattığımız kulüp 'Adam bir yere gidecek, para gelecek, vereceğiz' dedi. Adam bir yere gitti, hani para? Hala Rodrigues'in parasını alamadık." sözlerini kullandı.