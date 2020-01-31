31 Ocak 2020 Cuma 15:13:51 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 15:20:11
Galatasaray, Rennes ile anlaşan Steven Nzonzi'nin sözleşmesini feshetti
Galatasaray'da Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi.
Galatasaray, Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes ile anlaşmaya varan Steven Nzonzi'nin sözleşmesini feshetti.
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