04 Temmuz 2019 Perşembe 17:13:27 | Son Güncelleme: 04 Temmuz 2019 Perşembe 17:15:05
Galatasaray, Recep Gül'ü Westerlo'ya kiraladığını KAP'a bildirdi
Galatasaray, 18 yaşındaki Recep Gül'ün sözleşmesini 2 yıl uzattı, aylık 4 bin TL maaş ve oynadığı maçlarda 20 bin TL galibiyet primi verileceği duyurulurken, oyuncu Belçika Ligi ekibi Westerlo'ya kiralandı.
Galatasaray, 18 yaşındaki Recep Gül'ün sözleşmesini 2 yıl uzattı, aylık 4 bin TL maaş ve oynadığı maçlarda 20 bin TL galibiyet primi verileceği duyurulurken, oyuncu Belçika Ligi ekibi Westerlo'ya kiralandı.
Ayrıntılar geliyor...
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT