20 Ekim 2019 Pazar 13:43:13 | Son Güncelleme: 20 Ekim 2019 Pazar 13:43:59
Galatasaray-Real Madrid maçında İtalyan hakem Daniel Orsato düdük çalacak
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın salı akşamı Real Madrid’i konuk edeceği maçın hakemi belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın Real Madrid’i konuk edeceği maçı İtalyan hakem Daniel Orsato yönetecek.
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