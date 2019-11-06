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06 Kasım 2019 Çarşamba 14:03:10 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 14:08:04

Galatasaray Real Madrid maçı saat kaçta? Real Madrid Galatasaray maçı şifresiz izlenir mi?

Galatasaray Real Madrid maçı saat kaçta? Real Madrid Galatasaray maçı şifresiz izlenir mi? sorularının yanıtı sporseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray, bugün Real Madrid deplasmanında galibiyet için oynayacak. Devler Ligi’nde bugün Real Madrid deplasmanına çıkacak Galatasaray gol atamayan tek takım konumundan çıkmak istiyor. Maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler ise maçın saat kaçta hangi kanalda yayınlanacağını ve şifresiz izleme imkanı olup olmadığını öğrenmek istiyor. Galatasaray Real Madrid maçı detayları haberimizde yer alıyor..

Galatasaray Real Madrid maçında geri sayım sona eriyor. Galatasaray, bugün Real Madrid deplasmanına çıkıyor. Galibiyet hasreti çeken Galatasaray gol atamayan tek takım konumundan çıkmak istiyor. Galatasaray Real Madrid karşılaşmasını heyecanla bekleyen sporseverler maç ile ilgili araştırmalar yapıyor. Galatasaray Real Madrid maçı saat kaçta? Real Madrid Galatasaray maçı şifresiz izlenir mi? soruları güncel olarak araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Real Madrid Galatasaray maçı hakkında merak edilenleri haberimiz içerisinde sizler için derledik.

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Real Madrid maçı için ilk düdük saat 23.00'te çalacak. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 4. haftasında bugün Real Madrid’e konuk olacak. Grupta 1 puanla son sırada bulunan Galatasaray, rakibini yenerek iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Kaybederse gruptan çıkamayacak. Galatasaray’da Falcao ve Şener, Real Madrid’de ise Nacho, Rodriguez ile Bale sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak.

Grubun diğer maçında 9 puanlı lider PSG, aynı saatte 2 puanla üçüncü sırada bulunan Club Brugge’ü ağırlayacak.

Sarı-Kırmızılılar, bu sezon çıktığı 14 resmi müsabakada gol yollarında etkisiz bir görüntü çizdi. Cim-Bom; Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve TFF Süper Kupa’da oynadığı 14 karşılaşmada 12 gol atı. Galatasaray, Devler Ligi’nde bu sezon gol sevinci yaşayamayan tek takım oldu. Toplam 8 grupta 32 takımın mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi’nde geride kalan 3. hafta maçlarının ardından, Galatasaray hariç tüm takımlar en az 1 kez rakip ağları sarstı.

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?

Galatasaray Real Madrid karşılaşması beIN SPORTS 1 kanalında şifreli olarak naklen izlenebilecek.

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Valverde, Rodrygo, Hazard, Benzema

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Andone

 

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