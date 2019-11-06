Galatasaray Real Madrid maçı saat kaçta? Real Madrid Galatasaray maçı şifresiz izlenir mi?

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GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Real Madrid maçı için ilk düdük saat 23.00'te çalacak. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 4. haftasında bugün Real Madrid’e konuk olacak. Grupta 1 puanla son sırada bulunan Galatasaray, rakibini yenerek iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Kaybederse gruptan çıkamayacak. Galatasaray’da Falcao ve Şener, Real Madrid’de ise Nacho, Rodriguez ile Bale sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak.

Grubun diğer maçında 9 puanlı lider PSG, aynı saatte 2 puanla üçüncü sırada bulunan Club Brugge’ü ağırlayacak.

Sarı-Kırmızılılar, bu sezon çıktığı 14 resmi müsabakada gol yollarında etkisiz bir görüntü çizdi. Cim-Bom; Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve TFF Süper Kupa’da oynadığı 14 karşılaşmada 12 gol atı. Galatasaray, Devler Ligi’nde bu sezon gol sevinci yaşayamayan tek takım oldu. Toplam 8 grupta 32 takımın mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi’nde geride kalan 3. hafta maçlarının ardından, Galatasaray hariç tüm takımlar en az 1 kez rakip ağları sarstı.

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?

Galatasaray Real Madrid karşılaşması beIN SPORTS 1 kanalında şifreli olarak naklen izlenebilecek.

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Valverde, Rodrygo, Hazard, Benzema

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Andone