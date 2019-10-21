Galatasaray Real Madrid maçı canlı şifresiz izleme yolları! Galatasaray Real Madrid şifresiz izlenir mi?

  • Bist 100
    97302.9
  • Dolar
    5,8337
  • Euro
    6,5098
  • Altın
    279,8720
İstanbul
16 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bursaspor'da şok! Eski başkan ihraç ediliyor Bursaspor'da şok! Eski başkan ihraç ediliyor
Hakim savcı alımı sınavı 2019 ne zaman? Hakim savcı alımı sınavı başvuru şartları neler? Hakim savcı alımı sınavı 2019 ne zaman? Hakim savcı alımı sınavı başvuru şartları neler?
Terör örgütü YPG/PKK'dan İsrail hamlesi! Terör örgütü YPG/PKK'dan İsrail hamlesi!
Kamuya 60 bin personel alımı yapılacak: 60 bin kamu personeli alımı başvuruları ne zaman? Kamuya 60 bin personel alımı yapılacak: 60 bin kamu personeli alımı başvuruları ne zaman?
Rusya: Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin PKK/PYD'ye tanıdığı 120 saatlik sürenin sonrasını konuşacak Rusya: Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin PKK/PYD'ye tanıdığı 120 saatlik sürenin sonrasını konuşacak
Paralel Devlet Yapılanması 'FETÖ'nün TSK'ya nasıl sızdığı ortaya çıktı Paralel Devlet Yapılanması 'FETÖ'nün TSK'ya nasıl sızdığı ortaya çıktı
Muvazzaf astsubay alımı şartları neler? Muvazzaf astsubay alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Muvazzaf astsubay alımı şartları neler? Muvazzaf astsubay alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Göztepe'nin santrforları suskunluğa büründü Göztepe'nin santrforları suskunluğa büründü
NBA'in "en"leri NBA'in "en"leri
Antalyaspor'dan Bülent Korkmaz'a destek mesajı Antalyaspor'dan Bülent Korkmaz'a destek mesajı
Milli güreşçi Soner Demirtaş'tan bronz madalya Milli güreşçi Soner Demirtaş'tan bronz madalya
YPG'lilerin Amerikalıları taşladığı yeni görüntüler: Fuck you! YPG'lilerin Amerikalıları taşladığı yeni görüntüler: Fuck you!
Trabzonspor-Krasnodar maçına Avusturyalı hakem Trabzonspor-Krasnodar maçına Avusturyalı hakem
YPG'lilerin Amerikalıları taşladığı yeni görüntüler: Fuck you! YPG'lilerin Amerikalıları taşladığı yeni görüntüler: Fuck you!
Yeni 208 gelecek yıl Türkiye yollarına çıkacak Yeni 208 gelecek yıl Türkiye yollarına çıkacak
Bugün Çukur dizisi var mı? Çukur hangi kanalda, hangi günler? Bugün Çukur dizisi var mı? Çukur hangi kanalda, hangi günler?
Türk gözlemciler UEFA organizasyonlarında görev yapacak Türk gözlemciler UEFA organizasyonlarında görev yapacak
Club Brugge'de sürpriz Mbaye Diagne kararı Club Brugge'de sürpriz Mbaye Diagne kararı
Galatasaray maçı öncesi Real Madrid'de sürpriz gelişme Galatasaray maçı öncesi Real Madrid'de sürpriz gelişme
UEFA Başkanı Ceferin'den tarihi karar UEFA Başkanı Ceferin'den tarihi karar
Zalim İstanbul 15. yeni bölümde neler oldu? Zalim İstanbul Nedim yürüyebiliyor mu? Zalim İstanbul 15. yeni bölümde neler oldu? Zalim İstanbul Nedim yürüyebiliyor mu?
Yeni Toyota Yaris çok iddialı geliyor Yeni Toyota Yaris çok iddialı geliyor
Zidane'ın yerine Mourinho ve Allegri düşünülüyor Zidane'ın yerine Mourinho ve Allegri düşünülüyor
Beşiktaş'ta derbi öncesi Oğuzhan Özyakup sevinci Beşiktaş'ta derbi öncesi Oğuzhan Özyakup sevinci

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Ekim 2019 Pazartesi 15:57:46 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 16:00:34

Galatasaray Real Madrid maçı canlı şifresiz izleme yolları! Galatasaray Real Madrid şifresiz izlenir mi?

Galatasaray Real Madrid maçı büyük bir heyecanla bekleniyor. Galatasaray Real Madrid maçı canlı şifresiz izleme yolları ve Galatasaray Real Madrid muhtemel 11'ler arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İstanbul'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray Real Madrid maçının detayları merak ediliyor. Maçı izlemek isteyen sporseverler Galatasaray Real Madrid maçı canlı şifresiz izleme yollarını öğrenmek istiyor.Galatasaray Real Madrid şifresiz izlenir mi? sorusunun yanıtı ile Galatasaray Real Madrid maçını izleme yolları haberimiz içerisinde yer alıyor..

Galatasaray Real Madrid maçı canlı şifresiz izleme yolları ve Galatasaray Real Madrid muhtemel 11'ler merak edilyor. Galatasaray Real Madrid maçı büyük bir heyecanla bekleniyor. İstanbul'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray Real Madrid maçının detayları araştırılıyor. Maçı izlemek isteyen sporseverler Galatasaray Real Madrid maçı canlı şifresiz izleme yollarını öğrenmek istiyor. Galatasaray Real Madrid maçını izleme yolları haberimizde yer alıyor.

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN? 

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın (22 Ekim Salı) sahasında İspanya'nın Real Madrid takımı ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.
 
GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray Real Madrid karşılaşması beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Galatasaray Real Madrid maçı canlı şifresiz izlenemeyecek.


Galatasaray Real Madrid maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ile Alessandro Giallatini üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Daniele Doveri görev yapacak. Galatasaray Real Madrid maçına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 
REAL MADRİD KAFİLESİ BELLİ OLDU

İspanya temsilcisi Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü haftasında 22 Ekim Salı günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın kafilesi açıklandı.
 
Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız teknik direktör Zinedine Zidane'ın 21 kişilik maç kafilesi duyuruldu.
 
Madrid ekibinde Galatasaray'a karşı oynayacak maç öncesi sakatlıkları nedeniyle Hırvat Luka Modric, Galli Gareth Bale ile İspanyol Lucas Vazquez, Marco Asensio ve Nacho kafileye dahil edilmedi. Real Madrid'in kafilesinde bulunan futbolcular şöyle:
 
Kaleci: Thibaut Courtois, Alphonse Areola, Diego Altube
 
Savunma: Daniel Carvajal, Eder Militao, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Alvaro Odriozola, Ferland Mendy
 
Orta saha: Toni Kroos, Carlos Casemiro, Federico Valverde, James Rodriguez, Isco
 
Hücum: Eden Hazard, Karim Benzema, Luka Jovic, Brahim Diaz, Vinicius Junior, Rodrygo

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ