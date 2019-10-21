Galatasaray Real Madrid maçı canlı şifresiz izleme yolları! Galatasaray Real Madrid şifresiz izlenir mi?

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GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın (22 Ekim Salı) sahasında İspanya'nın Real Madrid takımı ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.



GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray Real Madrid karşılaşması beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Galatasaray Real Madrid maçı canlı şifresiz izlenemeyecek.



Galatasaray Real Madrid maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ile Alessandro Giallatini üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Daniele Doveri görev yapacak. Galatasaray Real Madrid maçına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.



REAL MADRİD KAFİLESİ BELLİ OLDU

İspanya temsilcisi Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü haftasında 22 Ekim Salı günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın kafilesi açıklandı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız teknik direktör Zinedine Zidane'ın 21 kişilik maç kafilesi duyuruldu.



Madrid ekibinde Galatasaray'a karşı oynayacak maç öncesi sakatlıkları nedeniyle Hırvat Luka Modric, Galli Gareth Bale ile İspanyol Lucas Vazquez, Marco Asensio ve Nacho kafileye dahil edilmedi. Real Madrid'in kafilesinde bulunan futbolcular şöyle:



Kaleci: Thibaut Courtois, Alphonse Areola, Diego Altube



Savunma: Daniel Carvajal, Eder Militao, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Alvaro Odriozola, Ferland Mendy



Orta saha: Toni Kroos, Carlos Casemiro, Federico Valverde, James Rodriguez, Isco



Hücum: Eden Hazard, Karim Benzema, Luka Jovic, Brahim Diaz, Vinicius Junior, Rodrygo