Galatasaray rakiplerine fark attı! En değerlisi o...

AKŞAM

GALATASARAY yaptığı transferlerle piyasa değeri en yüksek olan takım oldu. 136 milyon 500 bin euroluk kadro değeri olan Sarı-Kırmızılılar’ı 84 milyon 300 bin euro ile Beşiktaş takip etti. Üçüncü sıraya 83 milyon 300 bin euro ile Fenerbahçe oturdu. Trabzonspor’un kadro değeri ise 63 milyon 900 bin euro… Süper Lig’in en değerlisi 25 milyon euro ile G.Saray’ın Fulham’dan kiraladığı Jean Michael Seri oldu. Ligin toplam değeri ise 675 milyon 750 bin euro… Yaş ortalaması 27,2… Süper Lig’de mücadele edecek olan 513 oyuncunun tam 245’i yabancı oyuncu. KAYSERİ’DEN 22 TRANSFER Süper Lig’de transfer döneminin en hareketli takımı Kayserispor oldu. Kadrosunda büyük bir revizyona giden Kayseri ekibi, 22 futbolcu transfer ederken, 11 oyuncuyla da yollarını ayırdı. Süper Lig’de Çaykur Rizespor ise 18 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.