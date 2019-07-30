Galatasaray, Radamel Falcao'yu 11 Ağustos'taki Fiorentina maçına yetiştirmeye çalışıyor

Galatasaray, 11 Ağustos’ta Fiorentina ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasına Falcao ile çıkmayı planlıyor. Monaco’nun kampına katılan Kolombiyalı yıldızın transfer durumu ülkesinde de merak konusu.

ROMA KULÜBÜ MALİYETTEN KAÇTI

Galatasaray’ın Falcao’ya yıllık 5 milyon euro önerdiği ve transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı belirtildi. Tecrübeli golcünün yüksek maliyeti nedeniyle Roma kulübünün de bu transferden vazgeçtiği ifade edildi. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Monaco’yla sadece 1 yıllık mukavelesi kaldı. Yani Fransızlar onu bu yaz döneminde elden çıkaramazsa, Falcao, önümüzdeki sezonun bitiminde bedelsiz ayrılma hakkına sahip olacak. Ayrıca ocak ayında da istediği kulüple protokol yapabilecek.

BEDAVA GETİRME ÇABASI VAR

Monaco’nun esas derdi ise oyuncunun yüksek yıllık maaşı... Kolombiyalı futbolcu, her sene 9 milyon euroyu cebine koyuyor. Menajer Ahmet Bulut da Fransız ekibiyle görüşerek Falcao’yu bedelsiz olarak koparmaya çalışacak. Türkiye’deki ve Fransa’daki vergi oranları arasında ciddi fark olduğu için Falcao’nun 5 milyon euroya olumlu yanıt vermesi bekleniyor. Zaten 33 yaşındaki futbolcunun bu tarihten sonra gideceği yeni takımda 9 milyon veya daha üzerinde bir rakam kazanması imkansız görünüyor.

(Akşam)