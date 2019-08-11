Galatasaray, Radamel Falcao'nun alternatifini buldu

satıp Mitroglou’nu da yollamaya çalışan Galatasaray’da hücum hattı baştan aşağı değişiyor. İsviçre ekibi Luzern’de forma giyen Blessing Eleke konusunda menajeri Makinwa, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Makinwa, “Masada birkaç teklif var. Galatasaray, Gent, Brescia ve Birmingham onu istedi. Ancak öncelikle Luzern’le anlaşmalılar” dedi. 23 yaşındaki futbolcunun tahmini piyasa değeri 4 milyon euro...Geçtiğimiz sezon 32 lig maçına çıkan Nijeryalı, sezonu 13 gol ve 5 asistle kapattı. 1.90 boyundaki futbolcu, hava toplarında da son derece etkili... Rakip kaleye sırtı dönük de oynayabilen Eleke, takım arkadaşlarına da çok sayıda pozisyon hazırlıyor. Genç futbolcu artık Luzern’den ayrılmak istiyor. Sarı-Kırmızılı takımda öncelik Radamel Falcao transferine verildiği için Blessing Eleke’yle ilgili sonuç için en az 2 hafta gerekecek.