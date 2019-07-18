18 Temmuz 2019 Perşembe 16:27:05 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:28:53
Galatasaray, Radamel Falcao ile anlaştı
Galatasaray, Radamel Falcao ile yıllık 7 milyon euro maaş konusunda anlaştı. 7 milyon euro'nun yarısını Galatasaray, diğer yarısını ise sponsorlar karşılayacak.
Galatasaray, Radamel Falcao ile yıllık 7 milyon euro maaş konusunda anlaştı. 7 milyon euro'nun yarısını Galatasaray, diğer yarısını ise sponsorlar karşılayacak. (TRTspor)
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