Galatasaray PSG'ye karşı 'Fransız' kalmayacak

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ASLAN’IN bu akşamki Paris Saint Germain maçında en önemli avantajlarından birisi de Fransız futbolunu yakından tanıyon oyuncuları olacak. Galatasaray’ın kadrosunda yer alan isimlerden Nzonzi, Fransız vatandaşı ve Amiens takımında oynadı. Mariano Bordeaux, Seri Nice, Belhanda Montpeliler ve Nice, Lemina Lorient ve Marsilya, Feghouli Grenoble ve Falcao da Monaco formasını giydi.

Bu futbolcular hem Paris Saint Germain’e karşı oynamanın, hem de Fransız futbolunu yakından tanımanın avantajı ile teknik direktör Fatih Terim’in görev vermesi halinde bu durumu takımlarını lehine kullanmaya çalışacak. Öte yandan Galatasaray, PSG maçının son çalışmasını dün akşam yaptı. Teknik Direktör Fatih Terim, taktik ağırlıklı bir çalışma yaptırırken, futbolcuların kritik maç öncesi bir hayli hırslı oldukları belirtildi.