Galatasaray Ozornwafor'u Kayserispor'a kiralıyor
Galatasaray, Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor'u Kayserispor'a kiralıyor.
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Ozornwafor'un kiralandığı takım belli oldu.
TRT Spor'un haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor'u 1 yıllığına kiraladı.
Galatasaray, genç futbolcuyu kiralık verip tecrübe kazanmasını sağlayacak. Sarı kırmızılılar, 20 yaşındaki futbolcuyu Enyimba'dan 300 bin euro bedelle kadrosuna katmış ve 4 yıllık sözleşme imzalamıştı
Yabancı kontenjanına yer açmak isteyen Galatasaray'da Kostas Mitroglou ve Mbaye Diagne'ye takım bulmak için de girişimler sürüyor.
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