Galatasaray önce sözleşmesini uzattı sonra kiraladı
Galatasaray, sezon başında takıma katılan Emre Taşdemir'in Süper Lig takımlarından Kayserispor'a kiralandığını duyurdu.
Kayserispor'un geçici transfer için Galatasaray'a 600 bin TL ödeyeceği açıklandı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Kayserispor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Kayserispor Kulübü Derneği Şirketimize net 600.000 TL+KDV geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Kayserispor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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