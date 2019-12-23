23 Aralık 2019 Pazartesi 11:29:47 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 11:31:03
Galatasaray Ocak'ta resmen kabuk değiştirecek
Galatasaray'da Fatih Terim devre arasında takımda büyük değişime imza atacak.
G.Saray'da Fatih Terim devre arasında takımda büyük değişime imza atacak. Luyindama ve Andone'nin sözleşmeleri askıya alınacak. Seri, Emre Mor ve Nzonzi'nin kiralık sözleşmeleri iptal edilecek. Mariano'nun bonservisi verilecek. Belhanda için gelen teklifler değerlendirilecek.
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