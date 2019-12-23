Galatasaray Ocak'ta resmen kabuk değiştirecek

G.Saray'da Fatih Terim devre arasında takımda büyük değişime imza atacak. Luyindama ve Andone'nin sözleşmeleri askıya alınacak. Seri, Emre Mor ve Nzonzi'nin kiralık sözleşmeleri iptal edilecek. Mariano'nun bonservisi verilecek. Belhanda için gelen teklifler değerlendirilecek.

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