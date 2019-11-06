Galatasaray Ocak ayında yine forvet arayışına girecek

TM Dijital Haber Merkezi

Süper Lig’de ve Şampiyonlar Ligi’nde gol sıkıntısı yaşayan Galatasaray bu gece Real Madrid’le son derece kritik bir maça çıkmaya hazırlanırken, takımda Falcao’nun sakatlığının yanı sıra Andone’nin de son 3 maçta gol atamaması Fatih Terim’i iyice sıkıntıya sokuyor.

GOMİS TUDOR DÖNEMİNDE TRANSFER EDİLMİŞTİ

4 transfer dönemi geçirmesine rağmen Bafetimbi Gomis’ten sonra takıma iyi bir golcü takviyesi yapamayan Fatih Terim ve teknik heyet Galatasaray camiasını hayal kırıklığına uğratırken, Cimbom’un Ocak ayında yine forvet arayışlarına geçecek olması gözleri scout ekibine çevirdi. Mbaye Diagne - Kostas Mitroglou ikilisinden beklenen verimi alamayan tecrübeli teknik adamın Falcao’nun sakatlık problemleri yüzünden hücum hattında eksik kaldığı görülürken, Andone’nin ise mücadele anlamında özverili olmasına rağmen Rumen futbolcunun 7 maçta sadece 2 gol atması Galatasaray’ı endişeye sevk ediyor.

Takımda en fazla gol atan oyuncu 4 golle Babel olurken, en fazla asist yapan isim ise Ömer Bayram (3).