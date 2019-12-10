Galatasaray, Napoli'de forma giyen Mertens'e Haziran ayında imza attırmayı planlıyor
Galatasaray yönetiminin sezon sonu Napoli ile sözleşmesi bitecek olan Dries Mertens'in menajeriyle temasa geçtiği iddia edildi...
Yeni sezon için de çalışmalar yapan G.Saray'ın Napoli'li Dries Mertens'i listeye aldığı öne sürüldü. Belçikalı forvet sezon sonu serbest kalıyor.
SÖZLEŞMEYİ UZATMAYACAK
İtalyan kulübünün en golcü futbolcusu olarak tarihe geçen 32 yaşındaki Mertens'in sözleşmesini uzatmayacağı öğrenildi. Galatasaray'ın birçok talibi olan yıldız futbolcu için elini çabuk tutmak istediği öğrenildi.
MERTENS KİMDİR?
YAŞI: 32
MEVKİ: KANAT FORVET
ÜLKESİ: BELÇİKA
OYNADIĞI TAKIMLAR
Napoli (İtalya) PSV (Hollanda) Utrecht (Hollanda)
(Takvim)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT